«Скатертью дорога»: в США призвали исключить Турцию из НАТО

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Турцию следует исключить из НАТО из-за проводимой ею политики и позиции по вступлению в альянс Финляндии и Швеции. Об этом заявил президент американского аналитического центра Ближневосточного форума, историк-востоковед Даниэль Пайпс в эфире канала TVP World.

Он назвал действия турецких властей «шантажом». По его мнению, Анкара пытается выторговать для себя преимущества в обмен на согласие на расширение НАТО. При этом историк раскритиковал все направления международной политики Турции в последние 20 лет.

— С 1952 по 2002 года Турция была очень хорошим союзником НАТО, но последние 20 лет стала крайне плохим. Даже не союзником. Анкара проводит политику, враждебную членам НАТО, таким как Греция, она вторглась в Сирию, угрожает Европе сирийскими мигрантами, покупает комплексы С-400 у России, — отметил Пайпс.

Он заявил, что из-за политики Анкары и позиции по вопросу расширения НАТО, Турция фактически уже не является частью альянса.

— Пришло время исключить Турцию из НАТО. Пусть идет к России, Китаю и Ирану. Скатертью дорога, — заключил эксперт.

Президент США Джо Байден в ближайшее время не намерен вступать в диалог со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом в свете озабоченностей Анкары относительно расширения Североатлантического альянса.

18 мая власти Финляндии и Швеции передали генеральному секретарю НАТО Йенсу Столтенбергу заявки на вступление в военный блок. Турция, в свою очередь, ранее заявила, что не может дать одобрение скандинавским государствам на вступление в альянс из-за их подходов к курдскому вопросу на Ближнем Востоке.

Позднее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара выступит против членства Швеции и Финляндии в Североатлантическом альянсе. Турецкий лидер подчеркнул, что Анкара будет продолжать свою политику в этом отношении.