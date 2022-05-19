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Турция проинформировала НАТО, что будет против членства Швеции и Финляндии
Анкара проинформировала НАТО, что скажет «нет» участию в альянсе Швеции и Финляндии. Об этом в четверг, 19 мая, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
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