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Турция проинформировала НАТО, что будет против членства Швеции и Финляндии

Александр Афонин
В мире
Турция проинформировала НАТО, что будет против членства Швеции и Финляндии
Фото: depositphotos

Анкара проинформировала НАТО, что скажет «нет» участию в альянсе Швеции и Финляндии. Об этом в четверг, 19 мая, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

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