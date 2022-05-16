Эрдоган: Турция не будет соглашаться на вступление Финляндии и Швеции в НАТО

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Анкара не будет соглашаться на вступление Финляндии и Швеции в НАТО. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в понедельник, 16 мая.

— Даже в их (Швеции и Финляндии — прим. «ВМ») парламентах есть сторонники терроризма. Приедут ли они нас уговаривать? Пусть не утруждают себя. Во-первых, мы бы не сказали «да» тем, кто вводит санкции против Турции, чтобы они присоединились к НАТО в ходе этого процесса, — заявил турецкий лидер.

Эрдоган пояснил, что такая категоричная позиция Анкары связана с тем, что Швеция и Финляндия отказались удовлетворить запрос республики на экстрадицию подозреваемых в причастности к террористическим организациям, передает ТАСС.

В ходе саммита ОДКБ президент России Владимир Путин упомянул намерение Финляндии и Швеции вступить в Североатлантический альянс (НАТО). По его словам, вступление Финляндии и Швеции в альянс не угрожает России. Однако подобное расширение военной инфраструктуры все равно вызовет ответные действия со стороны Москвы.

До этого первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что если Швеция и Финляндия вступят в НАТО, это сделает их возможными целями для армии России. По словам дипломата, обе страны сами осознают, что вступление их в альянс вызовет «зеркальные меры» со стороны России.