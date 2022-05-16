Путин: Россия ответит на вступление Финляндии и Швеции в НАТО

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Расширение Североатлантического альянса (НАТО) носит искусственный характер, но Россия все равно ответит на него. Об этом заявил президент России Владимир Путин в понедельник, 16 мая.

— Что касается расширения (НАТО — прим. «ВМ»), в том числе за счет новых членов альянса — Финляндии, Швеции, у России нет проблем с этими государствами. Поэтому в этом смысле непосредственной угрозы расширение за счет этих стран для России не создает, — заявил глава государства.

По словам Путина, НАТО выходит за рамки своего географического предназначения и пытается не лучшим образом влиять на другие регионы. Тем не менее Москва примет ответные меры на расширение военной инфраструктуры альянса за счет Финляндии и Швеции, добавил президент.

Об этом Путин заявил на саммите Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в Кремле, передает ТАСС.

В минувшее воскресенье, 15 мая, власти Финляндии приняли официальное решение о вступлении в Североатлантический альянс. Заявка будет подана скандинавской страной после того, как пройдут консультации кабинета министров с парламентом.

Первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что если Швеция и Финляндия вступят в НАТО, это сделает их возможными целями для армии России. По словам дипломата, обе страны сами осознают, что вступление их в альянс вызовет «зеркальные меры» со стороны России.