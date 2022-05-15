Финляндия приняла официальное решение вступить в НАТО

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Правительство Финляндии приняло официальное решение о вступлении в Североатлантический альянс (НАТО). Об этом стало известно в воскресенье, 15 мая.

— Финляндия подаст заявку на членство в Организации Североатлантического договора, — говорится в сообщении правительства.

Отмечается, что заявка будет подана после консультаций с парламентом. Встречи намечены на понедельник. Само голосование о вступлении планируется во вторник, 17 мая, передает РИА Новости.

12 мая президент Финляндии Саули Ниинистё и глава правительства страны Санна Марин заявили о важности незамедлительного вступления в НАТО. Они отметили, что финское государство должно безотлагательно подать заявку на вступление в альянс, чтобы обеспечить себе безопасность.

13 мая глава МИД Финляндии Пекка Хаависто сообщил, что его страна планирует подать заявку на вступление в НАТО в середине следующей недели.

Военный эксперт Виктор Литовкин в беседе с «ВМ» рассказал, как Россия отреагирует на вступление Финляндии в НАТО. По его словам, если республика решится на подобный шаг, РФ будет вынуждена не только укрепить свою границу с этой страной, но и нацелить на нее свои оперативно-тактические ракеты.