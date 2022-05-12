Как Россия отреагирует на вступление Финляндии в НАТО

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В случае вступления Финляндии в НАТО Россия будет вынуждена не только укрепить свою границу с этой страной, но и нацелить на нее свои оперативно-тактические ракеты. Такое мнение выразил в беседе с «Вечерней Москвой» военный эксперт Виктор Литовкин, комментируя высказывание экс-главы Центра международного сотрудничества по вопросам безопасности Минобороны КНР старшего полковника Чжоу Бо о том, что после вступления Финляндии в альянс войска НАТО могут появиться в непосредственной близости от Санкт-Петербурга.

— Абсолютно прав (китайский экс-военный — прим. «ВМ»). Потому что, во-первых, чем больше стран входит в НАТО, тем больше возможностей ими управлять. Во-вторых, каждая страна, которая входит в НАТО, теряет свой суверенитет, — пояснил эксперт.

По мнению Литовкина, Североатлантический альянс используется США для управления Европой. Каждая страна, вступающая в этот военный блок, теряет свой суверенитет, фактически делегируя его США. Последние при принятии стратегических решений руководствуются прежде всего своими интересами, а не национальными интересами других членов альянса.

Такая же судьба, как полагает эксперт, ожидает и Финляндию. А поскольку граница этой страны находится всего в 200 километрах от Санкт-Петербурга, ей предстоит столкнуться и с ответными действиями России:

— Вступив в НАТО, Финляндия потеряет свой суверенитет и окажется под дамокловым мечом российских вооруженных сил. Россия будет вынуждена сделать то, что она к Финляндии никогда не применяла, — нацелить на ее города свои оперативно-тактические ракеты, в первую очередь «Искандер-М». Кроме того, потребуется укреплять почти 1300-километровую границу.

В четверг, 12 мая, президент Финляндии Саули Ниинистё и глава правительства страны Санна Марин выпустили совместное заявление, в котором говорится, что страна должна безотлагательно подать заявку на вступление в НАТО. Также президент Финляндии добавил, что подобный шаг повлечет за собой наращивание военного присутствия России в Балтийском регионе.

В свою очередь пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что приближение НАТО к границам РФ не добавляет Евразийскому континенту стабильности и безопасности.