Ориентация на противодействие России: политолог — о будущем НАТО и появлении новых военных блоков

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Североатлантический Альянс (НАТО) наращивает свое военное присутствие в Европе из-за ситуации вокруг Украины. На фоне этого о своем желании вступить в военно-политический блок заявили Швеция и Финляндия. Однако на этапе обсуждения этих инициатив уже возникли разногласия. Так, «женское» крыло правящей партии Швеции выступило против вступления страны в альянс, а президент Хорватии и вовсе пригрозил наложить вето на вступление в него скандинавских стран. О будущем НАТО и возможном возникновении новых военных блоков «Вечерняя Москва» побеседовала с заведующим кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Г. В. Плеханова, экспертом Ассоциации военных политологов Андреем Кошкиным.

— Стоит ли ожидать расширения НАТО? Какие страны могут вступить в альянс?

— Прежде всего стоит отметить, что руководство НАТО заявило, что не собирается соблюдать акт 1997 года (речь об Основополагающем акте Россия — НАТО, в котором постулируется, что Россия и НАТО не рассматривают друг друга в качестве противников — прим. «ВМ»). Таким образом, они фактически отказались от этого соглашения и анонсировали политику «открытых дверей», подразумевающую принятие в альянс всех желающих.

Что касается расширения, то здесь нужно понимать, что этот процесс дает альянсу устойчивость. На данный момент просматриваются два направления расширения — скандинавское и восточное. В первом случае речь идет о борьбе за Арктику, во втором — о противодействии России. Потенциальное вступление Швеции и Финляндии в НАТО решает обе задачи. С одной стороны, увеличивается соприкосновение государств — членов альянса с российской границей, что вынуждает Россию тратить дополнительные средства на ее укрепление. С другой — идет приближение к Арктике, вокруг которой еще предстоит борьба в XXI веке.

— Возможно ли расширение присутствия НАТО в других регионах, например, в Азии или Африке?

— Главенствующую роль в НАТО играют США. В первую очередь Штаты используют альянс в качестве инструмента по решению своих задач в Европе. По этой причине вовлекать в него членов из других регионов им не требуется. На это, в частности, указывает ситуация с ближайшим союзником Америки в Азии Японией, которую они тянут в другой военный союз — AUKUS (трехсторонний оборонный альянс, образованный США, Великобританией и Австралией в сентябре 2021 года — прим. «ВМ»). То есть замысла включать новых членов в НАТО из Азии и других частей света нет. Скорее, США стремятся создавать новые военные союзы в каждом конкретном регионе с определенной задачей. Например, тот же AUKUS создан для обеспечения военно-политического давления на Китай в Тихоокеанском регионе.

В случае с НАТО следуют помнить, что этот блок изначально создавался в 1949 году против СССР. Однако после распада «империи зла» альянс не прекратил своего существования и в данный момент ориентирован на противодействие России.

— Появятся ли в мире новые военные блоки?

— Безусловно, появятся. Однако их появление напрямую зависит от формирования нового мироустройства. Для того чтобы спрогнозировать их состав, нужно обратить внимание на те центры мира, которые сейчас возвышаются: США, Китай, Россия. Эти центры будут обеспечивать свою безопасность за счет подписания двухсторонних и многосторонних соглашений по безопасности. Эти соглашения и будут являться основой для военного союза.

Так, Китай в данный момент стремится создать команду государств, которая бы помогла ему противостоять AUKUS и Четырехстороннему диалогу по безопасности (QUAD — стратегический диалог Австралии, США, Индии и Японии по безопасности в Индо-Тихоокенаском регионе — прим. «ВМ»).

В том же регионе есть разведывательный альянс «Пять глаз» (FVEY), в который входят США, Канада, Австралия, Новая Зеландия и Великобритания. Не исключено, что впоследствии эта организация трансформируется в военный союз.

Если говорить о России, то наша страна входит в Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), в которой также состоят Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Таджикистан. Кроме того, Россия как центр влияния имеет сильный авторитет на Ближнем Востоке, в Африке, Европе и в Центрально-Азиатском регионе.

Таким образом, на сегодняшний день мы видим, что идет переформатирование мира под новый формат мироустройства. И именно он будет определять в дальнейшем создание соответствующих военных союзов для обеспечения безопасности центров влияния.

— Создадут ли военный союз Россия и Китай?

— В настоящее время нет признаков, указывающих на то, что Россия стремится создать какой-то военный альянс с Китаем. Наша страна и Китай — стратегические партнеры. В нынешней ситуации России достаточно Соглашения о дружбе, которое было подписано в 2001 году, а затем пролонгировано через 20 лет. Вдобавок к этому 4 февраля была важнейшая встреча руководителей России и КНР, по итогам которой было выпущено мощнейшее коммюнике. Это заявление двух стран как раз и характеризует вступление в новую эпоху.