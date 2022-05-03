В Хорватии пригрозили наложить вето на вступление Финляндии и Швеции в НАТО

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Президент Хорватии Зоран Миланович пригрозил наложить вето на вступление Финляндии и Швеции в НАТО.

— Этот неожиданный вопрос возник как дождь весной: никто не ожидал. На саммите НАТО наложу вето на приглашение, если это будет на том уровне, — сказал глава государства.

Он подчеркнул, что присоединение Стокгольма и Хельсинки к альянсу — «опасное шарлатанство». Миланович также отверг обвинения в том, что он якобы является «русским агентом».

— Не боюсь ни русских, ни украинцев, с угрозами легко разберусь, — передает его слова РИА Новости.

До этого стало известно, что правительство Швеции выступает против проведения референдума о вступлении королевства в НАТО. Кроме того, проведение подобного референдума, отметили в кабмине, может негативно отразиться на настроении внутри самого королевства: например, вызвать поляризацию населения.

13 апреля СМИ сообщали, что Швеция может подать заявку на вступление в НАТО в июне, а Финляндия определится с этим в ближайшие недели. Комментируя эту информацию, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что принятие Финляндии и Швеции в НАТО не будет способствовать безопасности в Европе.