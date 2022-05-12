Президент и парламент Финляндии поддержали вступление страны в НАТО

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Президент Финляндии Саули Ниинистё и глава правительства страны Санна Марин выпустили совместное заявление, в котором говорится, что страна должна безотлагательно подать заявку на вступление в Североатлантический альянс. Заявление было обнародовано в четверг, 12 мая.

— Мы надеемся, что национальные шаги, которые еще необходимы для принятия этого решения, будут быстро предприняты в течение ближайших нескольких дней, — говорится в документе, имеющемся в распоряжении РИА Новости.

3 мая президент Хорватии Зоран Миланович пригрозил наложить вето на вступление Финляндии и Швеции в НАТО. Он подчеркнул, что присоединение Стокгольма и Хельсинки к альянсу — «опасное шарлатанство».

В свою очередь президент Финляндии Саули Ниинистё заявил, что вступление страны в НАТО повлечет последствия в виде усиления границ России. Он добавил, что в таком случае Россия будет группировать или создавать новые базы. Помимо этого, как утверждает Ниинистё, Москва начнет наращивать военное присутствие в Балтийском регионе.