Ниинисте заявил, что вступление Финляндии в НАТО приведет к появлению новых баз России

Фото: Администрация президента РФ

Президент Финляндии Саули Ниинисте заявил, что вступление страны в НАТО повлечет последствия в виде усиления границ России.

Главе государства задали вопрос, как он относится к предупреждениям Москвы о последствиях расширения НАТО на восток. В частности, ему напомнили слова заместителя председателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева.

— Это достаточно последовательное продолжение того, что мы слышали много лет назад, в том числе и от президента Путина, — сказал лидер.

Он добавил, что в таком случае Россия будет группировать или создавать новые базы. Помимо этого, как утверждает Ниинисте, Москва начнет наращивать военное присутствие в Балтийском регионе, передает RT.

14 апреля Медведев рассказал о планах России при вступлении Финляндии и Швеции в НАТО. По его словам, в таком случае протяженность сухопутных границ альянса со страной вырастет более чем вдвое.

России придется укреплять северо-западные рубежи, а о безъядерном статусе Балтики речи идти не может. Кроме того, замглавы Совбеза подчеркнул, что попытки «затащить» Финляндию и Швецию в альянс предпринимались ранее, так что к ситуации на Украине происходящее на севере никакого отношения не имеет.