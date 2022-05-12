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В Кремле назвали вступление Финляндии в НАТО угрозой для РФ

Полина Долганова
В мире
В Кремле назвали вступление Финляндии в НАТО угрозой для РФ
Фото: Администрация президента РФ

Приближение Североатлантического альянса к границам РФ не добавляет Евразийскому континенту стабильности и безопасности. Об этом в четверг, 12 мая, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

— Расширение НАТО и приближение военной инфраструктуры альянса к нашим границам не делает мир, а главное, наш Евразийский континент более стабильным и безопасным, — отметил представитель Кремля.

Он также добавил, что вступление Финляндии в альянс, безусловно, является угрозой для Москвы.

При этом Песков уточнил, что риски вступления стран-соседей в НАТО рассматривались властями всегда, передает РИА Новости.

До этого президент Финляндии Саули Ниинистё и глава правительства страны Санна Марин выпустили совместное заявление, в котором говорится, что страна должна безотлагательно подать заявку на вступление в Североатлантический альянс. Заявление было обнародовано в четверг, 12 мая.

Ниинистё также заявил, что вступление страны в НАТО повлечет последствия в виде усиления границ России. Он добавил, что в таком случае Россия будет группировать или создавать новые базы.

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