Китайский полковник: Безопасность в Европе возможна только в сотрудничестве с Россией

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При условии вхождения Финляндии в НАТО войска Североатлантического альянса могут появиться в непосредственной близости от Петербурга, заявил журналу Economist китайский полковник в отставке, экс-глава Центра международного сотрудничества по вопросам безопасности Минобороны КНР Чжоу Бо.

Военный эксперт напомнил, что российская сторона предупредила своих северных соседей о последствиях вступления новых стран в военный блок. По мнению Москвы, подобный шаг поставит крест на безъядерном статусе Балтийского моря.

— Если Финляндия вступит в НАТО, что вполне вероятно, войска альянса окажутся на расстоянии вытянутой руки от Санкт-Петербурга, — заявил полковник НОАК в отставке.

Бо призвал представителей Североатлантического альянса отнестись максимально серьезно к российской позиции по этому вопросу.

По мнению обозревателя, ироничным является тот факт, что рост популярности НАТО напрямую связан с уменьшением безопасности в европейских странах, пишет РИА Новости. Китайский эксперт подчеркнул, что безопасность на континенте можно обеспечить только благодаря сотрудничеству с Россией.

Накануне появилась информация, что скандинавские страны Швеция и Финляндия с большой долей вероятности подадут заявки на вступление в Североатлантический альянс (НАТО) одновременно в начале следующей недели.