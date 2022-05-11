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Швеция и Финляндия могут одновременно подать заявки на вступление в НАТО

Егор Провоторов
В мире
Швеция и Финляндия могут одновременно подать заявки на вступление в НАТО
Фото: Pexels

Скандинавские страны Швеция и Финляндия с большой долей вероятности подадут заявки на вступление в Североатлантический альянс (НАТО) одновременно в начале следующей недели, пишет во вторник, 10 мая, газета Helsingin Sanomat со ссылкой на осведомленные источники.

В идеале стороны планируют доставить свои заявления о желании вступить в военный блок в штаб-квартиру организации в одно время, чтобы их рассматривали одновременно, пишут финские журналисты.

Накануне появилась информация, что президент Финляндии Саули Ниинисте обнародует свое мнение по возможному вступлению государства в НАТО в четверг, 12 мая, в одно время с премьер-министром страны Санной Марин, пишет РИА Новости.

Во вторник, 10 мая, канцелярия финского лидера сообщила, что в ходе визита в Швецию 17-18 мая Ниинисте проведет переговоры со шведским премьером Магдаленой Андерссон. Темой диалога станут решения в области политики безопасности скандинавских стран. По прогнозам обозревателей, по итогам встречи стороны объявят о желании вступить в НАТО.

В понедельник, 9 мая, заместитель главы Министерства иностранных дел России Александр Грушко предупредил об ответе Москвы в случае вступления Финляндии в НАТО.

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