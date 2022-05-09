Замглавы МИД России предупредил об ответе при вступлении Финляндии в НАТО

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Заместитель главы Министерства иностранных дел Александр Грушко предупредил об ответе Москвы в случае вступления Финляндии в НАТО.

— Понятно, что с точки зрения безопасности мы не будем оставаться безучастными. Наши военные будут рассматривать все необходимые меры, которые потребуются для обеспечения законных интересов обороны, — приводят слова Грушко «Известия».

Напомним, 6 мая премьер-министр Финляндии Санна Марин сообщила, что страна примет решение о вступлении в НАТО в ближайшее время.

Ранее сообщали, что власти Финляндии уже не смогут поддерживать прежних отношений с Россией в связи с ситуацией на Украине.

Об этом в пятницу, 6 мая, заявила финский премьер Санна Марин. Она также добавила, что Хельсинки примет решение о вступлении в НАТО в этом месяце. Данное решение обосновано изменениями обстановки в сфере безопасности. До этого пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что американские власти уверены в том, что они смогут снять любые опасения Финляндии и Швеции в сфере безопасности в том случае, если эти страны подадут заявки на вступление в НАТО.