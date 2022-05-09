Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Замглавы МИД России предупредил об ответе при вступлении Финляндии в НАТО

Антон Махов
В мире
Замглавы МИД России предупредил об ответе при вступлении Финляндии в НАТО
Фото: Depositphotos

Заместитель главы Министерства иностранных дел Александр Грушко предупредил об ответе Москвы в случае вступления Финляндии в НАТО.

— Понятно, что с точки зрения безопасности мы не будем оставаться безучастными. Наши военные будут рассматривать все необходимые меры, которые потребуются для обеспечения законных интересов обороны, — приводят слова Грушко «Известия».

Напомним, 6 мая премьер-министр Финляндии Санна Марин сообщила, что страна примет решение о вступлении в НАТО в ближайшее время.

Ранее сообщали, что власти Финляндии уже не смогут поддерживать прежних отношений с Россией в связи с ситуацией на Украине.

Об этом в пятницу, 6 мая, заявила финский премьер Санна Марин. Она также добавила, что Хельсинки примет решение о вступлении в НАТО в этом месяце. Данное решение обосновано изменениями обстановки в сфере безопасности. До этого пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что американские власти уверены в том, что они смогут снять любые опасения Финляндии и Швеции в сфере безопасности в том случае, если эти страны подадут заявки на вступление в НАТО.

Политика Финляндия НАТО
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

«Лето Господне» — итоги

Петр Чекмарев
Петр Чекмарев

Европа потеряет часть овощей и сои

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Европа снова не боится нацизма

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Персона хамовата

Кирилл Васильев
Кирилл Васильев

Не поставят на колени

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Спасибо тебе, соловей

Михаил Мамонов
Михаил Мамонов

Единство россиян поражает

Все мнения
О проекте