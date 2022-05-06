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В Финляндии заявили о невозможности прежних отношений с Россией

Георгий Соланович

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
В Финляндии заявили о невозможности прежних отношений с Россией
Фото: Pixabay

Власти Финляндии уже не смогут поддерживать прежних отношений с Россией в связи с ситуацией на Украине. Об этом в пятницу, 6 мая, заявила финский премьер Санна Марин.

Она также добавила, что Хельсинки примет решение о вступлении в НАТО в этом месяце. Данное решение обосновано изменениями обстановки в сфере безопасности, передает РБК.

До этого пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что американские власти уверены в том, что они смогут снять любые опасения Финляндии и Швеции в сфере безопасности в том случае, если эти страны подадут заявки на вступление в НАТО.

Заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ имени Г. В. Плеханова, эксперт Ассоциации военных политологов Андрей Кошкин в беседе с «Вечерней Москвой» заявил, что потенциальное вступление Швеции и Финляндии в НАТО позволит решить задачу по противодействию России и выйти победителем в борьбе за Арктику.

До этого СМИ сообщали, что Швеция может подать заявку на вступление в НАТО в июне, а Финляндия определится с этим в ближайшие недели.

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