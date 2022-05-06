Псаки прокомментировала возможное вступление Швеции и Финляндии в НАТО

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Американские власти уверены в том, что они смогут снять любые опасения Финляндии и Швеции в сфере безопасности в том случае, если эти страны подадут заявки на вступление в НАТО. Об этом в четверг, 5 мая, заявила на брифинге пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

— Мы уверены в том, что мы смогли бы найти способы снять любые опасения, которые могут иметься у какой-либо из этих стран в период времени между подачей заявки на членство в НАТО и официальным вступлением в альянс, — цитирует представителя Белого Дома ТАСС.

Напомним, что Джен Псаки покинет свой пост 13 мая, она занимала ее почти полтора года. При этом на вакантный пост вступит ее нынешний заместитель Карин Жан-Пьер.

По данным СМИ, она начнет вести шоу на платформе Peacock и будет участвовать в прямых трансляциях кабельной сети MSNBC в различных программах.

Заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Г. В. Плеханова, эксперт Ассоциации военных политологов Андрей Кошкин в беседе с «ВМ» заявил, что потенциальное вступление Швеции и Финляндии в НАТО позволит решить задачу противодействии России и выйти победителем в борьбе за Арктику.