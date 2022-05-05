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Псаки покинет должность пресс-секретаря Белого дома в середине мая

Араз Салехов
В мире
Псаки покинет должность пресс-секретаря Белого дома в середине мая
Фото: whitehouse

Действующий пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки 13 мая покинет свою должность, она занимала ее почти полтора года. При этом на пост вступит ее нынешний заместитель Карин Жан-Пьер. Об этом в четверг, 5 мая, сообщила администрация Соединенных Штатов Америки.

— Я с гордостью сообщаю, что Карин Жан-Пьер станет следующим пресс-секретарем Белого дома, — отметил американский лидер Джозеф Байден.

Уточняется, что она станет первой в истории чернокожей американкой и представительницей ЛГБТ-сообщества на данном посту. При этом возможные слухи об уходе Псаки шли с мая 2021 года.

По данным СМИ, она начнет вести шоу на платформе Peacock и будет участвовать в прямых трансляциях кабельной сети MSNBC в различных программах, сообщает РИА Новости.

Также стало известно, что в Белом доме поддержали Россию в ее отношении к ядерной войне. По словам Псаки, для всех стран крайне важно повторить тезис о том, что в ядерной войне не будет победителей.

При этом на аналогичном брифинге представитель Госдепа США Нед Прайс заявил, что звучащие из Москвы заявления об угрозе ядерной войны являются крайне опасными в контексте Украины, поскольку чреваты размыванием глобального режима нераспространения такого рода оружия.

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