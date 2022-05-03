В Белом доме согласились с Россией в том, что в ядерной войне не будет победителей

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Для всех стран крайне важно повторить тезис о том, что в ядерной войне не будет победителей, считает официальный представитель Белого дома Джен Псаки. Об этом она заявила на регулярном брифинге в понедельник, 2 мая.

— В России ранее ясно говорили, что в ядерной войне не может быть победителей. Мы согласны с этим. Важно, чтобы все страны это повторили, — подчеркнула пресс-секретарь американской администрации.

Псаки также добавила, что действующий президент США Джо Байден продолжает придерживаться своей позиции о том, что американские войска не стоит отправлять на Украину.

При этом на аналогичном брифинге представитель Госдепа США Нед Прайс заявил, что звучащие из Москвы заявления об угрозе ядерной войны являются крайне опасными в контексте Украины, поскольку чреваты размыванием глобального режима нераспространения такого рода оружия.

Он назвал заявления подобного толка «верхом безответственности», тем более, если учитывать, что они звучат от представителя ядерной державы, пишет РИА Новости.

В минувшую пятницу, 29 апреля, глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва уже много раз инициировала принятие заявлений от имени всех ядерных стран с подтверждением обязательств, связанных с ядерным оружием.