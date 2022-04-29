Лавров заявил, что Россия никому не угрожает ядерной войной

Фото: МИД РФ

Россия никому не угрожает ядерной войной, несмотря на то, что утверждают страны Запада. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в пятницу, 29 апреля.

— С самого начала нашего сотрудничества еще с администрацией Трампа мы предлагали им переподтвердить тезис Рейгана-Горбачева от 1997 года о том, что в ядерной войне не может быть победителей и поэтому она никогда не должна быть развязана — сказал руководитель министерства.

По словам Лаврова, Москва уже много раз инициировала принятие заявлений от имени всех ядерных стран с подтверждением обязательств, связанных с ядерным оружием. Более того, оно даже было принято по итогам первой встречи президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена.

Однако, напомнил глава МИД, президент Украины Владимир Зеленский еще до начала проведения специальной операции говорил, что Киев зря отказался от ядерного статуса. Уже позднее в Польше выразили желание разместить на территории страны ядерное вооружение США. Именно поэтому не Россия «играет» с темой ядерной войны, а другие страны, передает слова Лаврова РИА Новости.

В феврале Зеленский сообщил, что Украина может пересмотреть отказ от ядерного оружия, который был задокументирован в рамках Будапештского меморандума в 1994 году.

После этого Путин заявил, что появление на Украине ядерного оружия — стратегическая угроза для России. По его словам, заявление о желании республики стать ядерной державой было обращено к России, и Москва это услышала.