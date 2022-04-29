Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Лавров заявил, что Россия никому не угрожает ядерной войной

Евгений Белоусов
В мире
Лавров заявил, что Россия никому не угрожает ядерной войной
Фото: МИД РФ

Россия никому не угрожает ядерной войной, несмотря на то, что утверждают страны Запада. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в пятницу, 29 апреля.

— С самого начала нашего сотрудничества еще с администрацией Трампа мы предлагали им переподтвердить тезис Рейгана-Горбачева от 1997 года о том, что в ядерной войне не может быть победителей и поэтому она никогда не должна быть развязана — сказал руководитель министерства.

По словам Лаврова, Москва уже много раз инициировала принятие заявлений от имени всех ядерных стран с подтверждением обязательств, связанных с ядерным оружием. Более того, оно даже было принято по итогам первой встречи президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена.

Однако, напомнил глава МИД, президент Украины Владимир Зеленский еще до начала проведения специальной операции говорил, что Киев зря отказался от ядерного статуса. Уже позднее в Польше выразили желание разместить на территории страны ядерное вооружение США. Именно поэтому не Россия «играет» с темой ядерной войны, а другие страны, передает слова Лаврова РИА Новости.

В феврале Зеленский сообщил, что Украина может пересмотреть отказ от ядерного оружия, который был задокументирован в рамках Будапештского меморандума в 1994 году.

После этого Путин заявил, что появление на Украине ядерного оружия — стратегическая угроза для России. По его словам, заявление о желании республики стать ядерной державой было обращено к России, и Москва это услышала.

Сергей Лавров Россия Ядерное оружие
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Максим Ликсутов
Максим Ликсутов

Развиваем сервис такси и проката

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Качество важнее крутого лейбла

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Поддержат по всем фронтам

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Киев открывает второй фронт

Илья Массух
Илья Массух

Этап эмиграции уже пройден

Юрий Московский
Юрий Московский

Надо учиться разговаривать с народом

Евгения Морозова
Евгения Морозова

Не давайте острой ситуации рушить семью

Все мнения
О проекте