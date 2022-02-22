Путин: Появление на Украине ядерного оружия — стратегическая угроза для России

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Россия выступает за демилитаризацию сегодняшней Украины. Об этом во вторник, 22 февраля, заявил президент РФ Владимир Путин.

По его словам, заявление о желании Украины стать ядерной державой было обращено к России, и Москва его услышала. Путин подчеркнул, что вооруженная «анти-Россия» в лице Украины для РФ неприемлема, особенно ввиду нынешних атомных амбиций Киева.

Он напомнил, что Украина еще со времен СССР обладает большими ядерными компетенциями. Так, там находится несколько ядерных энергоблоков и хорошо развита атомная промышленность.

— Даже появление на Украине тактического ядерного оружия — стратегическая угроза для России, — отметил президент.

Президент Украины Владимир Зеленский в субботу, 19 февраля, сообщил, что страна может пересмотреть отказ от ядерного оружия, который был задокументирован в рамках Будапештского меморандума в 1994 году. Он также заявил, что инициирует встречу участников меморандума по вопросу обеспечения безопасности.

До этого глава Минобороны Сергей Шойгу выразил мнение, что западная сторона способна снизить напряженность вокруг Украины, прекратив поставки оружия. В настоящее время поставки осуществляются показательно, подчеркнул он. Кроме того, России хотелось бы знать, для чего Великобритания направила спецназ на Украину.