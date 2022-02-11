Шойгу назвал Западу способ снижения напряженности вокруг Украины

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Запад способен снизить напряженность вокруг Украины, прекратив поставки оружия. Об этом заявил глава Минобороны Сергей Шойгу в пятницу, 11 февраля.

— Со своей стороны хотели бы предложить также внести свой вклад в снижение этой напряженности и прекращение напичкивания оружием Украины. Со всех сторон оно идет, делается это публично, — рассказал министр на встрече с британским коллегой Беном Уоллесом.

Данные поставки осуществляются показательно, подчеркнул он. России хотелось бы знать, для чего Великобритания направила спецназ на Украину, приводит слова Шойгу РИА Новости.

Конфликт на востоке Украины

Украинские власти в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о своей независимости после государственного переворота на Украине в феврале 2014 года. Киев неоднократно обвинял Москву во вмешательстве в конфликт на востоке страны, однако в Кремле не раз подчеркивали, что эти утверждения не соответствуют действительности.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе поднимался во время встреч в Минске контактной группой, которая получила название «нормандская четверка» (Германия, Россия, Украина, Франция). За время работы стороны приняли несколько документов, регламентирующих шаги по урегулированию конфликта.