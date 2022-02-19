Зеленский: Украина может пересмотреть отказ от ядерного оружия

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Президент Украины Владимир Зеленский в субботу, 19 февраля, сообщил, что страна может пересмотреть отказ от ядерного оружия, который был задокументировал в рамках Будапештского меморандума в 1994-м году.

Он также заявил, что инициирует встречу участников меморандума по вопросу обеспечения безопасности.

— Если они (переговоры — прим. «ВМ») снова не состоятся или по их результатам не будет гарантий безопасности для нашей страны, Украина будет иметь полное право считать, что Будапештский меморандум не работает, и все пакетные решения 1994 года будут поставлены под сомнение, — цитирует Зеленского РИА Новости.

Президент США Джо Байден ранее заявил о том, что Вооруженные силы России на данный момент якобы почти со всех сторон окружили Украину. Российский дипломат отметила, что Байдену следовало еще добавить фразу: «Россия опасно придвинулась к границам НАТО».

Он также добавил, что Россия организует вторжение на Украину в течение ближайших дней. Москва, по его мнению, не отвела войска, а также стянула дополнительные подразделения.