Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

«Нет людей, нет проблем?»: Захарова раскритиковала выступление Байдена

Юлия Курганова

Политика
«Нет людей, нет проблем?»: Захарова раскритиковала выступление Байдена
Фото: МИД РФ

Официальный представитель МИД России Мария Захарова указала на то, что президент США Джо Байден в ходе своего выступления в пятницу, 18 февраля, по ситуации вокруг Украины не сказал ни одного слова об истинном положении простых жителей Донбасса.

— Самое чудовищное — ни слова об истинном положении дел гражданского населения в Донбассе. Нет людей, нет проблем? — написала она в субботу, 19 февраля, в своем Telegram-канале.

Американский лидер ранее заявил о том, что Вооруженные силы России на данный момент якобы почти со всех сторон окружили Украину. Российский дипломат отметила, что Байдену следовало еще добавить фразу: «Россия опасно придвинулась к границам НАТО».

Накануне президент США заявил, что Россия организует вторжение на Украину в течение ближайших дней. Москва, по его мнению, не отвела войска, а также стянула дополнительные подразделения. Более того, он заявил, что Россия проведет операцию под чужим флагом.

При этом в МИД РФ недавно сообщили, что Россия не собирается устраивать вторжение на Украину. Обязательства Москвы по Будапештскому меморандуму 1994 года не имеют отношения к конфликту на Украине, подчеркнули в министерстве. Утрата страной территориальной целостности, считают в МИД, произошла вследствие внутренних процессов.

Читайте также:
Джо Байден Мария Захарова Донбасс
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Когда помогать не хочется

Сергей Смирнов
Сергей Смирнов

СССР был очень бедной страной

Анна Грязнова
Анна Грязнова

Какой будет неделя Ирландии в Москве

Светлана Журова
Светлана Журова

Россию принуждают уйти из олимпиад

Александр Шумский
Александр Шумский

Застройщикам на заметку

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Шансы Олафа Шольца

Дмитрий Журавлев
Дмитрий Журавлев

Увеличилась прибыль топ-менеджеров

Все мнения
О проекте