«Нет людей, нет проблем?»: Захарова раскритиковала выступление Байдена

Фото: МИД РФ

Официальный представитель МИД России Мария Захарова указала на то, что президент США Джо Байден в ходе своего выступления в пятницу, 18 февраля, по ситуации вокруг Украины не сказал ни одного слова об истинном положении простых жителей Донбасса.

— Самое чудовищное — ни слова об истинном положении дел гражданского населения в Донбассе. Нет людей, нет проблем? — написала она в субботу, 19 февраля, в своем Telegram-канале.

Американский лидер ранее заявил о том, что Вооруженные силы России на данный момент якобы почти со всех сторон окружили Украину. Российский дипломат отметила, что Байдену следовало еще добавить фразу: «Россия опасно придвинулась к границам НАТО».

Накануне президент США заявил, что Россия организует вторжение на Украину в течение ближайших дней. Москва, по его мнению, не отвела войска, а также стянула дополнительные подразделения. Более того, он заявил, что Россия проведет операцию под чужим флагом.

При этом в МИД РФ недавно сообщили, что Россия не собирается устраивать вторжение на Украину. Обязательства Москвы по Будапештскому меморандуму 1994 года не имеют отношения к конфликту на Украине, подчеркнули в министерстве. Утрата страной территориальной целостности, считают в МИД, произошла вследствие внутренних процессов.