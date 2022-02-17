Байден обвинил Россию в намерениях напасть на Украину в ближайшие дни

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Россия организует вторжение на Украину в течение ближайших дней. Об этом заявил президент США Джо Байден в четверг, 17 февраля.

— Все признаки, которые мы видим, указывают на то, что они готовятся войти на Украину, атаковать Украину... По моим ощущениям, это произойдет в течение ближайших нескольких дней, — рассказал глава государства.

Москва, по его мнению, не отвела войска, а также стянула дополнительные подразделения. Более того, Байден заявил, что Россия проведет операцию под чужим флагом, отмечает Reuters.

28 января президент России Владимир Путин обсудил по телефону с французским лидером Эммануэлем Макроном реакцию Запада на гарантии безопасности. Российский лидер обратил внимание, что в ответах США и НАТО не были учтены такие принципиальные озабоченности Москвы, как недопущение расширения альянса, отказ от размещения ударных систем вооружений вблизи российских границ, а также возврат военного потенциала и инфраструктуры блока в Европе на позиции 1997 года.

Путин при обсуждении ситуации на Украине обратил внимание на важность соблюдения Киевом положений Минских соглашений. Учитывая итоги встречи в Париже политических советников лидеров стран «нормандской четверки», президенты подтвердили настрой на дальнейшую работу в рамках формата.