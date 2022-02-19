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Байден заявил, что Украину пытаются спровоцировать в Донбассе

Юлия Курганова

Политика
Байден заявил, что Украину пытаются спровоцировать в Донбассе
Фото: whitehouse

Президент Соединенных Штатов Джо Байден заявил, что «поддерживаемые РФ силы» пытаются спровоцировать Украину в Донбассе.

— За последние несколько дней мы видели сообщения о значительном росте количества случаев нарушения режима прекращения поддерживаемыми РФ силами, которые пытаются спровоцировать Украину в Донбассе, — сказал он, выступая в пятницу, 18 февраля, в Белом доме с речью, которая была посвящена ситуации вокруг Украины.

Также американский лидер сообщил, что США не намерены отправлять войска на Украину, но будут с союзниками защищать территорию НАТО и поддерживать украинский народ.

Кроме того, Байден еще раз отметил, что Запад готов к введению новых санкций против России в случае ее «вторжения» на Украину, но дверь для дипломатии остается открытой.

Президент США утверждает, что ВС РФ намерены атаковать Украину в ближайшие дни. По его мнению, Москва даже отдаленно не изучает возможность применения ядерного оружия, сообщает ТАСС.

Клинцевич предупредил о готовящейся операции «провокация-вторжение» в Донбассе. Киев ждет отмашку из-за океана, в любой момент ВСУ готовы начать «провокацию-вторжение» в Донбасс. Такое мнение высказал российский экс-сенатор Франц Клинцевич.

Политик отметил, что поставки вооружений, боеприпасов, нагнетание милитаристской истерии в СМИ — провокации, чтобы подтолкнуть Украину на боевые действия в Донбассе.

Конфликт на востоке Украины

Украинские власти в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о своей независимости после государственного переворота на Украине в феврале 2014 года. Киев неоднократно обвинял Москву во вмешательстве в конфликт на востоке страны, однако в Кремле не раз подчеркивали, что эти утверждения не соответствуют действительности.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе поднимался во время встреч в Минске контактной группой, которая получила название «нормандская четверка» (Германия, Россия, Украина, Франция). За время работы стороны приняли несколько документов, регламентирующих шаги по урегулированию конфликта.

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