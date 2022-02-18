Клинцевич предупредил о готовящейся операции «провокация-вторжение» в Донбассе

Фото: Пресс-служба Совфеда

Киев ждет отмашку из-за океана, в любой момент ВСУ готовы начать «провокацию-вторжение» в Донбасс. Такое мнение высказал бывший сенатор Франц Клинцевич.

Политик отметил, что поставки вооружений, боеприпасов, нагнетание милитаристской истерии в СМИ — провокации, чтобы подтолкнуть Украину на боевые действия в Донбассе. При этом отметил, что Москва держит ситуацию под контролем.

— Уверен, что «провокацию-вторжение» будут делать. На это нужно будет реагировать. Там живут люди, там может быть очень много жертв. ВСУ же не будут реагировать на какие-то нравственные вещи. Они будут стрелять по кварталам. Нам нужно это понимать, быть к этому готовыми, — Отметил Клинцевич в комментарии Nation News.

Он добавил, что Киев пока не знает, под каким предлогом начать провокацию.

До этого глава Минобороны Украины оценил вероятность масштабной эскалации в Донбассе.

Министр обороны Украины Алексей Резников в пятницу, 18 февраля, заявил, что масштабная эскалация в Донбассе вряд ли произойдет. По его словам, армия Украины готова к разным вариантам развития событий