Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Клинцевич предупредил о готовящейся операции «провокация-вторжение» в Донбассе

Ирина Игнатенко

Политика
Клинцевич предупредил о готовящейся операции «провокация-вторжение» в Донбассе
Фото: Пресс-служба Совфеда

Киев ждет отмашку из-за океана, в любой момент ВСУ готовы начать «провокацию-вторжение» в Донбасс. Такое мнение высказал бывший сенатор Франц Клинцевич.

Политик отметил, что поставки вооружений, боеприпасов, нагнетание милитаристской истерии в СМИ — провокации, чтобы подтолкнуть Украину на боевые действия в Донбассе. При этом отметил, что Москва держит ситуацию под контролем.

— Уверен, что «провокацию-вторжение» будут делать. На это нужно будет реагировать. Там живут люди, там может быть очень много жертв. ВСУ же не будут реагировать на какие-то нравственные вещи. Они будут стрелять по кварталам. Нам нужно это понимать, быть к этому готовыми, — Отметил Клинцевич в комментарии Nation News.

Он добавил, что Киев пока не знает, под каким предлогом начать провокацию.

До этого глава Минобороны Украины оценил вероятность масштабной эскалации в Донбассе.

Министр обороны Украины Алексей Резников в пятницу, 18 февраля, заявил, что масштабная эскалация в Донбассе вряд ли произойдет. По его словам, армия Украины готова к разным вариантам развития событий

Читайте также:
Украина Россия Донбасс
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Когда помогать не хочется

Сергей Смирнов
Сергей Смирнов

СССР был очень бедной страной

Анна Грязнова
Анна Грязнова

Какой будет неделя Ирландии в Москве

Светлана Журова
Светлана Журова

Россию принуждают уйти из олимпиад

Александр Шумский
Александр Шумский

Застройщикам на заметку

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Шансы Олафа Шольца

Дмитрий Журавлев
Дмитрий Журавлев

Увеличилась прибыль топ-менеджеров

Все мнения
О проекте