Глава Минобороны Украины оценил вероятность масштабной эскалации в Донбассе

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Министр обороны Украины Алексей Резников в пятницу, 18 февраля, заявил, что масштабная эскалация в Донбассе вряд-ли произойдет.

По его словам, армия Украины готова к разным вариантам развития событий.

— Мы ни в коем случае не преуменьшаем угрозу, но вероятность масштабной эскалации оцениваем как невысокую по отношению к вторжению на Украину в целом, — цитирует главу ведомства пресс-служба Верховной рады.

Министр также добавил, что в Киеве не могут подтвердить отвод российских войск от границ.

Он уточнил, что в настоящее время на границе пребывает около 129 тысяч человек из состава российской армии.

Конфликт на востоке Украины

Украинские власти в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о своей независимости после государственного переворота на Украине в феврале 2014 года. Киев неоднократно обвинял Москву во вмешательстве в конфликт на востоке страны, однако в Кремле не раз подчеркивали, что эти утверждения не соответствуют действительности.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе поднимался во время встреч в Минске контактной группой, которая получила название «нормандская четверка» (Германия, Россия, Украина, Франция). За время работы стороны приняли несколько документов, регламентирующих шаги по урегулированию конфликта.