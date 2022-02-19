Зеленский инициирует переговоры участников Будапештского меморандума по безопасности

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что инициирует встречу участников Будапештского меморандума по вопросу обеспечения безопасности. Об этом украинский лидер сообщил в субботу, 19 февраля.

Межгосударственный документ о гарантиях безопасности в связи с присоединением Украины к Договору о нераспространении ядерного оружия подписали украинская сторона, Россия, Соединенные Штаты и Великобритания, напоминает РИА Новости.

18 февраля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что, говоря о безопасности отдельных стран, нельзя игнорировать вопрос безопасности других государств. В данном случае, по его словам, должен работать принцип неделимости.

Таким образом Песков прокомментировал заявление украинского президента Владимира Зеленского о том, что Соединенные Штаты, Россия и другие страны должны подписать документы, которые бы гарантировали безопасность Украины.

17 февраля в МИД РФ подчеркнули, что Россия не собирается устраивать вторжение на Украину. Обязательства Москвы по Будапештскому меморандуму 1994 года не имеют отношения к конфликту на Украине, подчеркнули в министерстве. Утрата страной территориальной целостности, считают в МИД, произошла вследствие внутренних процессов.