Песков призвал проработать детали соглашения по безопасности Украины

Фото: Администрация президента РФ

Говоря о безопасности отдельных стран, нельзя игнорировать вопрос безопасности других государств. В данном случае должен работать принцип неделимости. Об этом в пятницу, 18 февраля, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

— Обсуждение гарантий безопасности касается безопасности всех. <...> Это тезис, который мы отстаиваем, это тезис, который глава (МИД РФ — прим. «ВМ») Лавров подробно разъяснил коллегам в США и Европе, — цитирует представителя Кремля газета «Известия».

Таким образом Песков прокомментировал заявление украинского президента Владимира Зеленского о том, что Соединенные Штаты, Россия и другие страны должны подписать документы, которые бы гарантировали безопасность Украины.

11 февраля официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что министерство не может принять коллективный ответ НАТО и ЕС на письмо главы ведомства Сергея Лаврова об их понимании принципа неделимости безопасности. Увиливание от ответа, считает она, свидетельствует о том, что Запад не намерен признавать за собой обязательства, взятые по линиям Совета Россия — НАТО и ОБСЕ.

Ответы главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля и генсека НАТО Йенса Столтенберга не содержат предметной реакции на вопрос, подчеркнула Захарова. Вместо этого Москве предложили вступить в диалог по укреплению безопасности, сетует дипломат.