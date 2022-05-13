Глава МИД Финляндии Хаависто: страна подаст заявку в НАТО в середине следующей недели

Фото: depositphotos

Министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто подчеркнул, что его страна планирует подать заявку на вступление в НАТО «в середине следующей недели». Об этом в пятницу, 13 мая, политик заявил в интервью японскому телеканалу NHK.

— Если будет решение парламента, то мы сделаем это в середине следующей недели. Швеция также рассматривает эти же сроки, — цитирует его РИА Новости.

Напомним, что американское правительство поддержит стремление любого государства, желающего вступить в Североатлантический альянс. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что для присоединения к военному блоку страны должны соответствовать «ряду требований».

В четверг, 12 мая, президент Финляндии Саули Ниинистё и глава правительства страны Санна Марин заявили о важности незамедлительного вступления в НАТО. По их словам, финское государство должно безотлагательно подать заявку на вступление в Североатлантический альянс.

При этом в пятницу, 13 мая, РФ может прекратить поставки газа в Финляндию из-за их возможного вступления в военный блок западных стран. Отмечается, что финские политики ожидали отключения газа 23 мая, когда Финляндия будет проводить очередную оплату российского газа.