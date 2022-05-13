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Псаки: США поддержат стремление «любой страны» вступить в НАТО

Араз Салехов
В мире
Псаки: США поддержат стремление «любой страны» вступить в НАТО
Фото: whitehouse

Правительство Соединенных Штатов поддержат стремление любого государства, желающего вступить в Североатлантический альянс. Об этом в четверг, 12 мая, заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

— Мы, конечно, поддерживаем политику открытых дверей НАТО и стремление любой страны присоединиться, — отметила она.

При этом представитель Белого Дома заявила, что для присоединения к военному блоку страны должны соответствовать «ряду требований».

— Уверена, мои коллеги в НАТО могли бы рассказать об этом, в их числе решение ряда вопросов, таких как коррупция, а также того, каким будет их участие в коллективной обороне НАТО, — цитирует Псаки ТАСС.

Напомним, что президент Финляндии Саули Ниинистё и глава правительства страны Санна Марин выпустили совместное заявление, в котором говорится о безотлагательной подаче заявки на вступление в Североатлантический альянс.

Военный эксперт Виктор Литовкин в беседе с «Вечерней Москвой» заявил, что в случае вступления Финляндии в НАТО Россия будет вынуждена не только укрепить свою границу с этой страной, но и нацелить на нее свои оперативно-тактические ракеты.

США НАТО Дженнифер Псаки
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