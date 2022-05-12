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Iltalehti: Россия может прекратить поставки газа в Финляндию 13 мая

Евгений Белоусов
В мире
Iltalehti: Россия может прекратить поставки газа в Финляндию 13 мая
Фото: Pixabay

Финских политиков предупредили, что Россия может прекратить поставки газа в страну. Таким образом РФ может ответить на вступление страны в НАТО. Об этом сообщает газета Iltalehti в четверг, 12 мая.

— Россия может прекратить поставки газа в пятницу. Ключевых политиков предупредили об ответных действиях России в связи с желанием Финляндии вступить в НАТО, — утверждается в публикации.

Также председатель парламентской группы партии «Истинные финны» Вилле Тавио, подтвердил Iltalehti, что политики уже проинформированы о различных вариантах российских контрмер по вступлению Финляндии в Альянс. Отмечается, что финские политики ожидали отключения газа 23 мая, когда Финляндия будет проводить очередную оплату российского газа, передает РИА Новости.

Первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил, что вступление Финляндии и Швеции в НАТО сделает их потенциальными целями для российской армии. Он также подчеркнул, что обе страны должны быть готовы, что присоединение к Альянсу повлечет за собой зеркальные меры со стороны РФ.

3 мая президент Хорватии Зоран Миланович пригрозил наложить вето на вступление Финляндии и Швеции в НАТО. Он подчеркнул, что присоединение Стокгольма и Хельсинки к альянсу — «опасное шарлатанство».

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