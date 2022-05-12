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Полянский назвал Финляндию и Швецию возможными целями для российской армии

Евгений Белоусов
В мире
Полянский назвал Финляндию и Швецию возможными целями для российской армии
Фото: МИД РФ

Если Швеция и Финляндия вступят в НАТО, это сделает их потенциальными целями для армии РФ. Об этом заявил первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский в четверг, 12 мая.

— Если на этих территориях появятся подразделения НАТО, эти территории могут стать целью или потенциальной целью для удара, — подчеркнул он.

По словам Полянского, обе страны сами осознают, что вступление их в Альянс вызовет «зеркальные меры» со стороны России, передает ТАСС.

До этого президент Финляндии Саули Ниинистё и глава правительства страны Санна Марин выпустили совместное заявление, в котором говорится, что страна должна безотлагательно подать заявку на вступление в Североатлантический альянс. Заявление было обнародовано в четверг, 12 мая. Ниинистё также заявил, что вступление страны в НАТО повлечет последствия в виде усиления границ России. Он добавил, что в таком случае Россия будет группировать или создавать новые базы.

3 мая президент Хорватии Зоран Миланович пригрозил наложить вето на вступление Финляндии и Швеции в НАТО. Он подчеркнул, что присоединение Стокгольма и Хельсинки к альянсу — «опасное шарлатанство».

Финляндия Швеция НАТО
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