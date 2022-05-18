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Эрдоган подтвердил, что Анкара не поддержит членство Швеции и Финляндии в НАТО

Полина Долганова
В мире
Эрдоган подтвердил, что Анкара не поддержит членство Швеции и Финляндии в НАТО
Фото: tccb.gov.tr

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в очередной раз заявил, что Анкара не поддержит вхождение Финляндии и Швеции в Североатлантический альянс (НАТО), так как страны не дали турецкой стороне ответа по запросу о подозреваемых в терроризме. Об этом стало известно в среду, 18 мая.

— Вы нам не выдаете террористов, но в то же время ждете от нас поддержки в вопросе членства в НАТО. НАТО — это организация безопасности, поэтому мы не скажем «да» организации, которая сама лишена безопасности, — заявил турецкий лидер.

Он добавил, что финским и шведским представителям не стоит тратить время на посещение Турции в попытках убедить Анкару поддержать инициативу о вступлении стран в НАТО, передает ТАСС.

Ранее Реджеп Тайип Эрдоган уже заявлял, что Анкара не будет соглашаться на вступление Финляндии и Швеции в НАТО. Он пояснил, что такая позиция связана с тем, что Швеция и Финляндия отказались удовлетворить запрос страны на экстрадицию подозреваемых в причастности к террористическим организациям.

При этом 18 мая стало известно, что послы Швеции и Финляндии передали генеральному секретарю Североатлантического альянса Йенсу Столтенбергу заявки на вступление в НАТО.

Финляндия Швеция Реджеп Эрдоган
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