Послы Швеции и Финляндии передали генсеку НАТО заявки на вступление в альянс

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Послы Швеции и Финляндии передали генеральному секретарю Североатлантического альянса заявки на вступление в НАТО. Об этом стало известно в среду, 18 мая.

17 мая парламент Финляндии поддержал предложение о вступлении страны в НАТО. Вступление страны в альянс поддержало подавляющее большинство парламентариев. Против присоединения к НАТО выступили 8 депутатов, поддержали решение — 188. Затем решение одобрил президент Финляндии Саули Ниинистё. Он сделал это дистанционно, поскольку сейчас президент находится с дипломатическим визитом в Швеции.

В минувшее воскресенье, 15 мая, власти Финляндии приняли официальное решение о вступлении в Североатлантический альянс. Отмечается, что заявка будет подана скандинавской страной после того, как пройдут консультации кабинета министров с парламентом. Эти встречи запланированы на понедельник, 16 мая. Голосование о вступлении в блок должно состояться на следующий день, 17 мая.

В свою очередь турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара не будет соглашаться на вступление Финляндии и Швеции в НАТО. Он пояснил, что такая позиция Анкары связана с тем, что Швеция и Финляндия отказались удовлетворить запрос страны на экстрадицию подозреваемых в причастности к террористическим организациям.