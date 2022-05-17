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Парламент Финляндии одобрил вступление страны в НАТО

Евгений Белоусов
В мире
Парламент Финляндии одобрил вступление страны в НАТО
Фото: Pexels

Парламент Финляндии поддержал предложение о вступлении страны в НАТО. Об этом сообщает пресс-служба парламента во вторник, 17 мая.

Вступление страны в альянс поддержало подавляющее большинство парламентариев. Против присоединения к НАТО выступили 8 депутатов, поддержали решение — 188.

Теперь решение должен одобрить президент Финляндии Саули Ниинистё. Ожидается, что это будет сделано дистанционно, поскольку сейчас президент находится с дипломатическим визитом в Швеции. После одобрения главой государства заявку передадут в штаб-квартиру НАТО, передает ТАСС.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 16 мая заявил, что Анкара не будет соглашаться на вступление Финляндии и Швеции в НАТО. Он пояснил, что такая категоричная позиция Анкары связана с тем, что Швеция и Финляндия отказались удовлетворить запрос республики на экстрадицию подозреваемых в причастности к террористическим организациям.

До этого первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что если Швеция и Финляндия вступят в НАТО, это сделает их возможными целями для армии России.

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