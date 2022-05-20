Байден не намерен обсуждать с Эрдоганом вопрос расширения НАТО

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Президент Соединенных Штатов Джо Байден в ближайшее время не намерен вступать в диалог со своим турецким визави Реджепом Тайипом Эрдоганом в свете озабоченностей Анкары относительно расширения Североатлантического альянса (НАТО), заявил в минувший четверг, 19 мая, советник главы Белого дома по нацбезопасности Джейк Салливан.

В ходе регулярного брифинга для журналистов на борту президента США Салливан, отвечая на соответствующий вопрос, заметил, что на данный момент «таких планов нет», пишет РИА Новости.

В минувшую среду, 18 мая, власти Финляндии и Швеции передали генеральному секретарю НАТО Йенсу Столтенбергу заявки на вступление в военный блок. Турция, в свою очередь, ранее заявила, что не может дать одобрение скандинавским государствам на вступление в альянс из-за их подходов к курдскому вопросу на Ближнем Востоке.

Позднее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара выступит против членства Швеции и Финляндии в Североатлантическом альянсе. Турецкий лидер подчеркнул, что Анкара будет продолжать свою политику в этом отношении решительно.