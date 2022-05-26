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Макрон и Эрдоган обсудили вступление Швеции и Финляндии в НАТО

Евгений Белоусов
В мире
Макрон и Эрдоган обсудили вступление Швеции и Финляндии в НАТО
Фото: Михаил Метцель / ТАСС

Президент Франции Эммануэль Макрон обсудил со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом вступление Швеции и Финляндии в НАТО. Об этом в четверг, 26 мая, сообщает агентство «Анадолу».

По имеющейся у агентства информации, Эрдоган заявил Макрону, что связи Стокгольма и Хельсинки с запрещенной в Турции Рабочей партией Курдистана противоречат самому духу альянса. Об этом лидеры обоих государств поговорили по телефону, передает РИА Новости.

22 мая обозреватель The National Interest Марк Епископос заявил, что нежелание Турции соглашаться на членство Финляндии и Швеции в НАТО загоняет альянс в ловушку и ослабит его на десятилетия. По его словам, в НАТО просто не существует механизма исключения стран, и маловероятно, что Эрдоган решит уйти оттуда самостоятельно.

Эрдоган уже заявлял, что Анкара не будет соглашаться на вступление Финляндии и Швеции в НАТО. Он пояснил, что такая позиция связана с тем, что Швеция и Финляндия отказались удовлетворить запрос страны на экстрадицию подозреваемых в причастности к террористическим организациям.

Реджеп Тайип Эрдоган Эммануэль Макрон НАТО
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