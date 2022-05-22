NI: НАТО попало в ловушку, которая серьезно ослабит альянс на десятки лет

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Нежелание Турции соглашаться на членство Финляндии и Швеции в НАТО загоняет альянс в ловушку и ослабит его на десятилетия. Об этом в воскресенье, 22 мая, заявил обозреватель The National Interest Марк Епископос.

— Эрдоган (президент Турции — прим. «ВМ») предпочтет удвоить ставки, нежели отступить. Он уже делал так в ответ на западные санкции после покупки российской системы противоракетной обороны С-400 в 2017 году. Последствия коллективного давления разрушат солидарность в НАТО, — написал журналист.

По его словам, в НАТО просто не существует механизма исключения стран, и маловероятно, что Эрдоган решит уйти оттуда самостоятельно. Подобная ситуация с обиженной Турцией внутри альянса, подчеркнул он, серьезно ослабит НАТО на очень долгое время.

Так, считает Епископос, западные страны могли бы надавить на Анкару, чтобы повлиять на ее позицию, передает РИА Новости.

До этого стало известно о призыве США исключить Анкару из Североатлантического блока. Последней каплей, которая переполнила чашу терпения Вашингтона, стали попытки Турции выторговать для себя преимущества в обмен на согласие включить в состав НАТО Финляндию и Швецию.

Эрдоган уже заявлял, что Анкара не будет соглашаться на вступление Финляндии и Швеции в НАТО. Он пояснил, что такая позиция связана с тем, что Швеция и Финляндия отказались удовлетворить запрос страны на экстрадицию подозреваемых в причастности к террористическим организациям.