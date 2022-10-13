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«Пытается быть Сулейманом»: почему Эрдоган на самом деле не друг для России и Украины

Рафаэль Залян

Сюжет: 

Эксклюзивы ВМ
Политика
«Пытается быть Сулейманом»: почему Эрдоган на самом деле не друг для России и Украины
Фото: tccb.gov.tr

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган своими заявлениями о намерении достигнуть мирного решения конфликта на Украине пытается набрать себе очки в связи с предстоящими выборами главы государства. Об этом сообщил в беседе с корреспондентом «Вечерней Москвы» политолог Дмитрий Журавлев.

По словам эксперта, Эрдоган является авторитарным лидером, который активно вмешивается в политические структуры других государств:

— Эрдоган вмешивается не только в российско-украинские отношения — он вмешивался и в сирийскую политику, и даже в немецкую, опираясь на турецкую диаспору Германии. Таким поведением лидер пытается вернуть своему государству статус, которым обладала Османская империя в XVII веке. Идеал Эрдогана — «Великолепный век»: он пытается быть Сулейманом, который правит балом на мировой арене.

По словам собеседника «ВМ», у Турции довольно мощный экономический потенциал и сильная армия, но политический авторитет небольшой, и, дабы исправить это, президент активно принимает участие в международной политике:

— Теперь о двойных стандартах Эрдогана в отношении ситуации между РФ и Украиной. Он на самом деле является недругом и для Киева, и для Москвы. С одной стороны, он работает на мир, а с другой — требует украинского Крыма. Но украинского Крыма он требует, поскольку понимает, что отобрать у Украины полуостров гораздо легче, чем у России. Ведь в конечном счете он видит Крым турецким.

И совокупность этих обстоятельств, по словам спикера, делает все попытки Эрдогана показаться миротворцем ничтожными и незначимыми.

— Не для той цели он работает, о которой так громко кричит, — заключил Журавлев.

О том, что главной миссией Анкары является скорейшее достижение перемирия на Украине, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил накануне на совещании по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА), которое состоялось в Астане. Среди прочего турецкий лидер также подчеркнул факт достижения Анкарой соглашения по вывозу зерна из украинских портов и обмена военнопленными между РФ и Украиной.

Украина Реджеп Эрдоган Россия Турция
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