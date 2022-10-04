Почему Турции понадобилась отсрочка по платежам за российский газ

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Обращение Турции к России с просьбой отсрочить часть платежей за поставки природного газа до 2024 года является ожидаемым шагом. Прежде всего по той причине, что страна переживает сложный экономический период. К тому же в Турции ожидаются президентские выборы, которые тоже привносят в ситуацию некую неустойчивость. Такое мнение высказал в беседе с «Вечерней Москвой» политолог Андрей Кортунов.

По его словам, экономическая ситуация в Турции сейчас сложная, инфляция измеряется десятками процентов в год, особенно на фоне того, что Эрдогана ждут перевыборы:

— Эти выборы ожидаются в будущем году. И намерением получить отсрочку у РФ Эрдоган хочет показать, что есть позитивные новости в экономической сфере и не все так плохо, как описывают аналитики.

Помимо того что Турция потребляет голубое топливо, она еще и является транзитером энергоресурсов, которые проходят по ее территории, поступают на Балканы, а далее в Европу, уточнил Кортунов.

— Также очевидно, что Турция таким образом хочет показать, что ее значение для России возрастает, поскольку «Северный поток» приостановлен, судьба украинского транзита непонятна, поэтому, по их мнению, Турция становится для РФ единственным хабом для транзита газа на западное направление, — пояснил политолог.

По его мнению, очевидно, что Эрдоган будет при общении с российской стороной подчеркивать свою роль плацдарма для продажи российских энергоресурсов.

— Кроме того, Турция остается страной-посредником между РФ и Украиной в вопросе урегулирования отношений, продажи зерна и иных стратегических вопросов, — отметил специалист.

По мнению Кортунова, Эрдоган будет максимально использовать все козыри, чтобы добиться нужной ему сделки.

В то же время абсолютно непонятно, как Москва отреагирует на просьбу турецкого лидера, подчеркнул политолог. По всей видимости, это будет решаться на самом высоком уровне:

— Предполагаю, что вопрос этот решаться будет при участии двух президентов. Скорее всего, решением станет какой-то формат бартера или торговли, поскольку Россия сейчас не готова делать такие щедрые подарки, как отсрочки по счетам. К тому же, если Эрдогана не переизберут, то возникает вопрос: удастся ли сохранить отношения с новым лидером, а заодно сохранить договоренности, которые были ранее достигнуты.

Кортунов добавил, что в любом случае Анкара по максимуму будет добиваться выгодных для себя сделок с Москвой, но вряд ли в той мере, в которой она предполагает.