Почти семь тысяч «квадратов» земли освободили в Лефортове от самостроя

Фото: Пелагия Тихонова / АГН Москва

Россия, Москва, Таможенный проезд, 3с5 Карта всех событий

Специалисты столичной Госинспекции по недвижимости выявили комплекс самостроя на юго-востоке Москвы. Об этом во вторник, 15 ноября, сообщил начальник Госинспекции по недвижимости, входящей в Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений Москвы, Иван Бобров.

Самострои были обнаружены по адресу проезд Таможенный, земельный участок 3/5. В ходе работ специалисты выявили восемь строений, в которых осуществлялась хозяйственная деятельность. В настоящий момент постройки демонтированы.

— Специалисты ведомства установили, что земельный участок не был предоставлен для размещения объектов, разрешительная документация на него не оформлялась. Строения общей площадью 462 квадратных метра не были поставлены на государственный кадастровый учет, на них не были зарегистрированы права собственности. Таким образом, постройки признаны незаконными и подлежали сносу, — отметил он.

Благодаря сносу самостроя на территорию ЮВАО было освобождено 6,8 тысячи квадратных метров территории.