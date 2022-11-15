В историческом центре приводят в порядок здание начала ХХ века

Фото: Александр Кожохин / Вечерняя Москва

Россия, Москва, 1-й Волконский переулок, 12с1 Карта всех событий

В столице начались работы по капитальному ремонту двухэтажного нежилого здания 1917 года постройки. Об этом во вторник, 15 ноября, сообщил начальник Госинспекции по недвижимости, входящей в Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы, Иван Бобров.

Как уточняется, Госинспекция по недвижимости обратило внимание на это здание еще два года назад. В начале работ сотрудники ведомства совместно с собственником дома разработали план мероприятий по восстановлению объекта и дальнейшего его использования.

— В ходе работ владелец столкнулся с рядом сложностей, требующих комплексного решения, в том числе со стороны отраслевых структур. Вопросы были проработаны с непосредственным участием нашего ведомства. Сейчас реконструкция здания находится на финальной стадии: осталось закончить внутреннюю отделку и покрасить фасад. По окончании реставрации в нем планируется открыть центр медицинской косметологии, — отметил руководитель ведомства.

Сам дом расположен по адресу 1-й Волконский переулок, дом 12, строение 1. Он оформлен в собственность юридического лица и не используется с 2018 года.