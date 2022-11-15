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Факторы снижения: почему на рынке аренды квартир падают цены

Игорь Синельников

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Общество
Факторы снижения: почему на рынке аренды квартир падают цены
Фото: depositphotos

За год цены на аренду недвижимости в России снизились в среднем на 20 процентов. Резкое падение вызвано рядом факторов, связанных с пандемией и политическими событиями в мире. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» высказал ипотечный брокер Дмитрий Ракута.

По словам эксперта, значительное влияние на стоимость аренды жилья продолжает оказывать пандемия.

— Один из факторов снижения цен — период с 2020 года, когда была введена госпрограмма и выдано рекордное количество ипотек на новостройки. Эта недвижимость вышла в рынок сейчас, спустя два года. Появился большой объем квадратных метров по стране. В период стагнации рынка недвижимости инвесторы принимают решение продавать квартиру или сдавать в аренду. Продавать сейчас невыгодно, поэтому весь поток хлынул на рынок аренды. Чем больше предложений, тем меньше спрос, — объяснил собеседник «ВМ»

Как отметил Ракута, цены на аренду упали, в том числе из-за начала специальной военной операции. Еще больше стоимость аренды снизилась в момент объявления частичной мобилизации: часть уехавших россиян приняли решение продать недвижимость, а часть — сдать в аренду, отметил эксперт.

Такое положение дел на рынке позволяет снять квартиру довольно дешево, подчеркнул брокер.

— За этот год ценник на аренду упал минимум на 20 процентов, к концу года, думаю, будет 25–30 процентов. Многие из тех, кто занимался арендным бизнесом, видят, что предложений много, и делают значительные скидки, чтобы хоть как-то отбить свои ежемесячные платежи на содержание квартиры. В том числе жилье бизнес-класса сейчас можно снять по приемлемой цене и даже сторговать от цен, которые есть на сайтах, — рассказал специалист.

Переизбыток предложений на рынке аренды жилья также связан с тем, что из России ушли зарубежные площадки бронирования жилья (например, Booking), отметил собеседник «ВМ». В результате большое количество объектов краткосрочной аренды были переориентированы на долгосрочную аренду, пояснил Ракута.

По мнению эксперта, в ближайшее время цены на аренду жилья стабилизируются.

— Думаю, что мы уже достигли пика минусового порога. Дальше ситуация с точки зрения падения стоимости будет стабилизироваться: все факторы, которые могли произойти, уже произошли. Снижение цен до конца года может продолжиться в диапазоне до пяти процентов, а дальше останется в стабильном диапазоне. Рост цен возможен, если будут сняты санкции с туристической сферы и открыто авиасообщение с другими странами. Увеличившийся турпоток и деловая активность позитивно повлияют на рынок аренды, — уверен специалист.

Ракута отметил, что сейчас аренда жилья предпочтительнее ипотеки для тех, у кого нет понимания финансовой стабильности на ближайшие годы. Если понимание есть, покупка жилья в данный момент — хорошее вложение: на рынке встречаются срочные продажи и продажи по доверенности от уехавших за рубеж, в этом случае скидки на квартиры могут достигать 50 процентов, заключил брокер.

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