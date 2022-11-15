Автоэксперт Колодочкин объяснил, как водителям вести себя во время гололеда

Фото: Антон Гердо / Вечерняя Москва

В период гололедицы автовладельцам стоит соблюдать осторожность, контролируя скорость и дистанцию до других машин. При попадании на скользкий участник важно вовремя среагировать и вернуть контроль над автомобилем. Об этом «Вечерней Москве» рассказал автоэксперт Михаил Колодочкин.

Он отметил, что во многих случаях причиной аварии становится не сама гололедица, а психологическая неподготовленность водителей.

— В гололеде ничего страшного нет. Попадающие в аварию водители, как правило, не готовы психологически к тому, что дороги вдруг стали скользкими, хотя еще вчера были сухими. Человеческий фактор сейчас играет главную роль. Все нормальные водители должны были давно поменять колеса. Пока асфальт сухой, можно ездить на летних колесах, а сейчас уже не стоит, — рассказал собеседник «ВМ».

По словам эксперта, при езде по скользким дорогам не стоит превышать указанную на знаках скорость. Кроме того, необходимо максимально увеличить дистанцию до других автомобилей как спереди, так и сзади, посоветовал Колодочкин.

Автоэксперт отметил, что чаще всего лед образуется на определенных участках дорог.

— Обледеневают в первую очередь мосты и эстакады — все, что находится выше и продувается всеми ветрами. Кроме того, вечно обледеневшие участки — перед любыми стоп-линиями (там машины постоянно полируют асфальт), остановками общественного транспорта и лежачими полицейскими (там все вынуждены притормаживать), — перечислил собеседник «ВМ».

По словам Колодочкина, первый признак того, что автомобиль попал на гололед, — подозрительная податливость рулевого колеса. Если руль крутится буквально одним пальцем, это означает, что колеса не встречают никакого сопротивления. Еще один симптом обледенения на дороге — увеличившийся тормозной путь, уточнил специалист.

При попадании на скользкий участок важно действовать грамотно, подчеркнул эксперт.

— Поведение одно и то же, не надо вспоминать никакую сложную теорию. Если машину начинает заносить, нужно аккуратно поворачивать руль так, чтобы сохранить прямолинейное движение автомобиля. И не надо думать: по заносу, против заноса и т. д. Резко тормозить не нужно, машину понесет в сторону, особенно если тормоза работают неравномерно. Тормозить желательно сначала двигателем: плавно отпускаете педаль газа, и машина сама замедляется и на автомате, и на механике, — резюмировал Колодочкин.