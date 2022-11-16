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Приметы и советы

Народный календарь. Как уберечься от болезней и неприятностей 19 ноября

Полина Долганова
Общество
Народный календарь. Как уберечься от болезней и неприятностей 19 ноября
Фото: Unsplash

Православная церковь 19 ноября чтит память Варлаама Хутынского – основателя Спасо-Преображенского Хутынского монастыря, который проживал в Новгороде в XII веке. В этот день также принято почитать память Павла Исповедника, который был епископом в Малой Азии. Кроме того, 19 ноября вспоминают и мученицу Клавдию Анкирскую.

Чтобы не рассердить мученицу, в этот день не рекомендуется есть мясо. Это может привлечь болезни и жизненные неприятности. Кроме того, не стоит занимать и давать в долг деньги. Лучше всего уделить внимание домашним питомцам и не обижать их. Домой не нужно приходить без улова — мужчина должен поймать хотя бы одну рыбу.

Народный календарь. Как уберечься от болезней и неприятностей 19 ноября

Приметы погоды:

Снегопад 19 ноября говорит о снежной зиме, которая нагрянет скоро.

Безветренная погода намекает на то, что скоро станет прохладнее.

Купающиеся в воде гуси дают понять, что потепление близко.

Если в небе кружат стаи ворон и галок — ждите снегопада.

Именины отмечают: Нина, Александра, Анатолий, Арсений, Василий, Виктор, Гавриил, Герман, Клавдия, Никита, Николай, Павел, Серафима

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