Андрей Бочкарев: Опыт создания ТПУ на базе БКЛ метро востребован в регионах

Фото: Екатерина Алексеева / Вечерняя Москва

Столичный опыт по развитию транспортно-пересадочных узлов (ТПУ) как пример эффективной интеграции транспортной инфраструктуры в городскую среду интересен российским регионам. Об этом в среду, 16 ноября, сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве города по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

— В столице активно ведется создание и развитие пересадочных узлов, в том числе на базе станций Большой кольцевой линии метро. В этом году завершена технологическая часть ТПУ «Нижегородская» — многофункционального транспортного хаба, — сказал он.

Заммэра напомнил, что в процессе обустройства ТПУ специалисты проводят благоустройство территории. Кроме того, сами проекты узлов обладают большим потенциалом для развития коммерческих объектов, которые привлекают внимание других глав российских городов.

Генеральный директор АО «Мосинжпроект» Юрий Кравцов отметил, что в этом году Москву посетила делегация из администрации Екатеринбурга, которая осмотрела несколько ТПУ. По его словам, подобные строения позволяют решить проблему развития транспортной системы города.

Заместитель генерального директора по стратегии и развитию бизнеса АО «Мосинжпроект» Антон Жиганов добавил, что в современных мегаполисах значимость многофункциональных общественных пространств повышается. Они дают возможность повысить комфорт горожан.

2 ноября Андрей Бочкарев сообщил, что специалисты при создании ряда транспортно-пересадочных узлов используют опыт строительства парка «Зарядье». В частности, речь идет о благоустройстве, формировании дорожно-тропиночной сети, навигации и распределении потоков посетителей.