Растим журналистов смолоду

Молодому поколению авторов нужно чаще показывать реальные условия работы. Об этом вчера на круглом столе «Кадры для печатных СМИ» заявила декан факультета журналистики МГУ имени М. В. Ломоносова Елена Вартанова. В мероприятии также приняла участие старший обозреватель «Вечерней Москвы», профессор МГИМО Ольга Кузьмина.
По словам Елены Вартановой, новое поколение журналистов имеет завышенные ожидания к уровню своей работы.
— Подобное мнение у молодежи — это следствие того, что дети выращиваются в тепличной обстановке, желая получать больше денег и меньше работать. Поэтому мы должны понимать, что уже в школе стоит обучать ребят гибким навыкам, которые бы их ориентировали на личную карьеру, — рассказала Елена Вартанова. — Молодому поколению авторов стоит чаще показывать реальные условия работы и заниматься профориентацией новых журналистов.
Она добавила, что этому, в том числе способствует и проводимая на факультетах журналистики практика в СМИ. Вартанова отметила, что для преодоления разрыва между получаемыми в вузе знаниями и реальной работой были созданы творческие мастерские, где опытные журналисты делятся со студентами практическими знаниями.
— Однако факультеты журналистики никогда не подготовят специалиста для одного конкретного СМИ, везде внутренние требования разные. Мы готовим студентов для всех, — сообщила Вартанова.
Среди спикеров круглого стола были и сами работодатели, которые рассказали о требованиях к кандидатам.
— Для нас главное, чтобы сотрудник умел быстро обучаться и был мыслящим, — рассказала начальник Управления проектов в области образования и социальной сфере Дирекции государственных проектов, руководитель проекта«Социальный навигатор»МИА «Россия сегодня» Наталья Тюрина.
— Нужно понимать, что, пока студент обучается в вузе, индустрия СМИ успевает несколько раз измениться и перестроиться. И при выпуске требования специалистам уже другие.
Тюрина отметила, что на сегодняшний день важно заниматься взращиванием будущих специалистов.
— Наша задача — сформировать у молодежи образ будущей профессии, в которую они будут идти осознанно, — заявила Тюрина. — В 2018 году мы открыли медиакампус, где есть девять медиаотрядов, где готовят специалистов для СМИ, которые признаются в рамках журналистики лучшими в России.
В завершении круглого стола слово передали старшему обозревателю «Вечерней Москвы», профессору МГИМО Ольге Кузьминой.
— Выступая исключительно как практик, я во многом согласна с коллегами: да, разрыв между ожиданиями работодателей и подготовленностью выпускников вузов очевиден, — рассказала Кузьмина. — Сейчас в учебных учреждениях нет той всеохватности образования, которая была прежде, и наша молодежь все больше скользит по поверхности, не погружаясь ни в глубину поставленных задач, ни в ее суть.
Ольга Кузьмина отметила, что в редакции «ВМ» уже много лет работает школа юных корреспондентов «Новый фейерверк», основанная главным редактором газеты Александром Куприяновым.
— Мы бесплатно учим в этой студии школьников, которые будущем приходят к нам на работу. Эти выращенные нами дети знают, что журналистика — процесс творческий, но требующий огромного труда, — сообщила Ольга Кузьмина. — Сейчас у нас в редакции в штате работают два бывших юнкора, еще двоих мы ждем — это по сути готовые репортеры.