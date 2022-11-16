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Приметы и советы

Кинологи посоветовали жителям загородных домов не держать собак на цепи

Ирина Игнатенко
Общество
Кинологи посоветовали жителям загородных домов не держать собак на цепи
Фото: shutterstock

Некоторые собаководы, которые живут за городом, предпочитают держать собак на цепи. Собакам-охранникам будет гораздо комфортнее находиться в вольере. Об этом рассказал президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.

По словам эксперта, для собаки неестественно сидеть на цепи, не нужно ограничивать ее свободу.

— Если вы приобрели собаку для охраны дома, не поленитесь сделать ей просторный вольер. Содержание собаки на цепи чревато не только проблемами со здоровьем животного, но и проблемами с поведением, — отметил он комментарии РИАМО.

Эксперт добавил, что если собака ограничена в своем передвижении, рано или поздно у нее могут начаться проблемы с опорно-двигательным аппаратом. Могут возникнуть проблемы с суставами, мышцами, а также с сердечно-сосудистой системой.

Ранее Владимир Голубев рассказал, какие породы собак подходят начинающих собаководам. Удачными вариантами для начинающих собаководов считаются кинг-чарльз-спаниели и русские цветные болонки, передает ФАН.

Некоторых внушительно выглядящих собак люди считают потенциально опасными. Однако во многом все зависит от того, как воспитывалось конкретное животное. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» высказал президент Союза кинологических организаций России Владимир Уражевский.

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