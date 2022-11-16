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Умер двукратный чемпион мира по хоккею Александр Мартынюк

Лейла Алиева
Общество
Умер двукратный чемпион мира по хоккею Александр Мартынюк
Фото: Пресс-служба ХК «Спартак»

Двукратный чемпион мира в составе сборной СССР по хоккею Александр Мартынюк скончался в возрасте 77 лет. Об этом в среду, 16 ноября, сообщили в пресс-службе хоккейного клуба «Спартак».

Причиной смерти стала продолжительная болезнь.

Мартынюк был участником суперсерии между сборными СССР и Канады 1972 года, чемпионом мира 1971 и 1973 годов, трехкратным чемпионом СССР со «Спартаком». В 1973 году он установил рекорд в отечественном хоккее и забросил восемь шайб во время матча чемпионата мира со сборной ФРГ.

Всего Мартынюк провел 410 матчей в чемпионатах страны, где забросил 212 шайб, 197 из которых красно-белые, говорится на сайте хоккейного клуба.

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